المؤبد لفنان مصري بتهمة حرق «المجمع العلمي»

2019/02/23 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بمعاقبة الممثل المصري طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين.

كانت المحكمة عاقبت النهرى، و32 متهما آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد والمدد من 10 لـ15 سنة، على خلفية اتهامهم بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

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