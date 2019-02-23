استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي أمام الجونة وضم

2019/02/23 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.



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وجاءت قائمة الأهلي خالية من محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق بسبب إصابة الضامة التي هاجمته قبل لقاء الإنتاج الحربي أيضًا.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: سعد سمير – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمد هاني – رامي ربيعة

الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – حمدي فتحي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – رمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جونيو أجايي - جيرالدو

صلاح 🗣️هذا الأسبوع يعد هامًا للغاية بالنسبة لنا، عندما تلعب 3 مباريات في أسبوع أو 10 أيام عليك أن تتأهب للفوز وتقاتل عليهنأمل الخروج من هذا الأسبوع ونحن على قمة الترتيب أيضًا pic.twitter.com/cEqfMA5jV7— جول مصر (@goaleg) February 23, 2019

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