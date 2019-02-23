فيديو: عراك بالأيدي بين ضابط في الجيش وعناصر من الداخلية في بغداد

2019/02/23 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطعًا مرئيًا يظهر ضابطين من القوات الأمنية وهم يتشاجران في احد شوارع العاصمة بغداد. وقال مصور المقطع المرئي وهو صحفي يعمل لحساب إحدى القنوات المحلية إن الشجار حصل في سيطرة مصفى الدورة، حيث تشاجر ضابط في الجيش برتبة نقيب مع عناصر وضباط في وزارة […]

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