التسويق الشبكي: مصائد المحتالين تغري العاطلين .. الانسحاب ممنوع والرزق “على الله”  

2019/02/23 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – حنين الخليلي تصاعدت حدة التحذيرات مؤخرًا من الشركات التي تعمل بنظام التسويق الشبكي في العراق، حيث وُجهت إليها اصابع الاتهام بـ”النصب والاحتيال”، فيما تباينت الآراء حيال ذلك.وتحدث بعض من خاضوا التجربة مع هذه الشركات لـ”ناس”، عن قصتهم منذ بداية دخولهم هذا العالم، إلى خروجهم منه، موضحين طريقة عمل تلك الشركات.منتجات رديئة […]

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