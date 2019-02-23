الإصلاح يكشف عن مخطط أميركي لإعادة البيشمركة الى كركوك والسبب؟

2019/02/23 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف تحالف الإصلاح، السبت، عن تحركات وضغوطات تمارسها واشنطن لإرجاع البيشمركة الى كركوك تمهيدا لعودة الصراع في المحافظة من خلال الاغتيالات وغيرها، عازيا الأمر إلى فرض أمر واقع لنشر القوات الأميركية في المحافظة.وذكر مصدر نيابي بتحالف الإصلاح لـ/ المعلومة /، إن “واشنطن تعمل وبقوة على إعادة البيشمركة الى كركوك بالاتفاق مع […]

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