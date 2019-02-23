2019/02/23 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في العادة، فإن أكثر ما يهم عشّاق الهواتف الذكية عندما يقررون شراء هاتف ذكي جديد هو التكلفة والميزات التقنية الموجودة فيه.



هناك العديد من النفقات المرتبطة بنمط الحياة العصري الذي نعيش به حالياً، لذا فإن مقدار المال الذي سيتحمله المستخدم لشراء هاتف ذكي جديد يمثل أولوية قصوى له بكل تأكيد.



ولكن، تطغى الميزات الوظيفية أيضًا مثل الكاميرا، البطارية طويلة العمر، والأداء القوي أحيانًا على الناحية المادية.



وفي نفس الوقت، تمثّل الشاشة كبيرة الحجم أهمية مطلقة لبعض المستخدمين، حيث تمكنهم من خوض تجربة لا مثيل لها وخصوصًا عند مشاهدة الفيديو أو ممارسة الألعاب على الهاتف الذكي.



ومع ذلك، فإن العلامات التجارية الكبيرة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإبتكار وتصنيع أجهزة بمواصفات عالية تتناسب مع احتياجات السوق، وذلك بسبب القدرة التنافسية الشديدة التي يتمتع بها قطاع الهواتف الذكية، ووجود العديد من اللاعبين الجيدين في سوق الهواتف الذكية، بالإضافة الى طلبات مستخدمي الهواتف الذكية الكثيرة.وبالحديث عن هذا المجال تحديدًا، يظهر لدينا جهاز Huawei Y7 2018، الذي أطلقته شركة هواوي في مارس 2013.



قدّم هذا الهاتف اداءًا عاليًا ورفع من مستوى التنافس في سوق الهواتف الذكية، بفضل شاشته الكبيرة والكاميرا المتطورة والبطارية، حيث تلقى هذا الهاتف العديد من التعليقات الإيجابية من النقاد والمحللين في مختلف أنحاء العالم، ونجح في أن يصبح الجهاز المفضل للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية.وبناء على النجاح الذي حققه هذا الهاتف، أطلقت شركة هواوي اصداراً جديدًا منه وهو نسخة مدهشة حققت نجاحًا كبيرًا طغت على مبيعات النسخة الأولى، Huawei Y7 Prime 2019 الذي حافظ بنجاح على تراث التصميم الذي تتمتع به سلسلة Y، بالإضافة الى ان سعره لا يؤثر ابدًا على الميزانية.



بدأ الطلب المسبق لجهاز Huawei Y7 Prime 2019 منذ 4 فبراير واستمر حتى 11 فبراير 2019، وتم توزيع الأجهزة في 14 فبراير.جهاز Huawei Y7 Prime 2019 متوفر في العراق بسعر 155$ بجميع ألوانه الأزرق والأسود والأحمر عند اطلاقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي يهمك أكثر في الهاتف الذكي؟ تصميمه أم التكنولوجيا؟ اليك هذا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي يهمك أكثر في الهاتف الذكي؟ تصميمه أم التكنولوجيا؟ اليك هذا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).