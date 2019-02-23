2019/02/23 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية قراراً بتحديد رسوم التظلمات الخاصة بالشركات عند مبلغ 10 آلاف جنيه.





ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، القرار رقم 22 لعام 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.





وأفادت يجب أن يودع المتظلم بخزينة هيئة الاستثمار مبلغ 10 آلاف جنيه، يرد له في حالة صدور قرار لجنة التظلمات لصالحة، بعد خصم 10% كمصروفات إدارية.





ونوه القرار، إلى العمل بتلك الإجراءات باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل، قد أكد الخميس الماضي، أنه لن يطعن في أي قرار للجنة التظلمات التابعة للهيئة.





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