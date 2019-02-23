2019/02/23 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير حديث أن وكالة "ستاندرد آند بورز" لا تتوقع رفع تصنيفاتها الائتمانية للعراق خلال 12 شهراً.





وأكدت "ستاندرد آند بورز"، اليوم السبت، تصنيفها الائتماني للعراق عند "B-/B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لوكالة "رويترز".





ونوهت الوكالة، إلى أنها لا تتوقع رفع تصنيفاتها الائتمانية لدولة العراق على مدار الـ12 شهرا القادمة.





وتابعت، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقديراتها بإمكانية احتواء المخاطر على أداء المالية العامة في العراق.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ستاندرد آند بورز" لاتتوقع رفع تصنيفاتها الائتمانية للعراق خلال 12شهراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ستاندرد آند بورز" لاتتوقع رفع تصنيفاتها الائتمانية للعراق خلال 12شهراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).