2019/02/23 | 15:52

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قائد القوة الجوية والنائب الاول لرئيس البرلمان يفوزان بانتخابات نادي الجوية

يتبع.



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بغداد اليوم _ بيكيه

لم يفوت ألفارو أربيلوا نجم ريال مدريد السابق فرصة الرد على مواطنه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عقب الكلاسيكو الذي جمع الفريقين على صعيد كرة السلة.

واشتكى ريال مدريد من الأخطاء التحكيمية التي

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قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، السبت 23/2/2019، إن اتحاده استعد بشكل مبكر لاستقبال الاندية الستة المشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تقام على قاعة الشعب المغلقة وسط بغداد من 5 الى 10 لشهر آذار المقبل، فيما اكد ا

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يحل ريال مدريد مساء يوم غد الأحد ضيفاً على نظيره ليفانتي على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الليغا.

ويدخل ريال مدريد المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث الكاملة والعودة مرة أخرى إلى

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