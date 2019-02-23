الحكمة يكشف عن موعد انهاء “دولة الواوات” في العراق

2019/02/23 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، عن موعد انهاء “دولة الواوات” في العراق.وقال النائب عن التيار علي العبودي، في حديث لـ”الاتجاه برس” ،تابعته /SNG/،ان “ادارة مؤسسات الدولة في الوكالة نستطيع ان نسميها “دولة الواوات” لكثرة الوكالات في الدولة”، مؤكدا ان “هناك نية حقيقة من قبل الحكومة الحالية لانهاء تسلم المناصب ...

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