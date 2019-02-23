رسميا.. الصحة تعلن اسماء الشهداء الخمسة المغدورين من أهل النجف

2019/02/23 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، اسماء الشهداء المغدورين من اهل النجف الأشرف والذين تم استلامهم من قبل مستشفى الفلوجة العام في الأنبار وهم:-

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