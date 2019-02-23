2019/02/23 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات بقرب انشقاق جبل جليدي ضخم يناهز حجمه مساحة منطقة مانهاتن في نيويورك 30 مرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).