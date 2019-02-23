2019/02/23 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين للمقاومة الإسلامية حركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية تراهن على دعم القوى السنية لتعزيز وجودها في الأراضي العراقية.وقال الشيخ الكعبي في تغريده له على موقع التدوينات المصغر (تويتر): “ما تراهن الإدارة الأمريكية عليه من كون اغلب الكتل السياسية السنية تدعم وجودهم، يكذبه الشارع السني الأبي المقاوم الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجباء: الإدارة الأمريكية تراهن على دعم القوى السنية لتعزيز وجودها في العراق alansaar.

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