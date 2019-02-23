2019/02/23 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، قيام القوات المسلحة الإيرانية بتصنيع نوع جديد من الحوامات التي ستدخل الخدمة العسكرية العام القادم.وفي مقابلة أجرتها معه وكالة (مهر للأنباء) وتابعها / الأنصار/، ذكر خانزادي أن “الحوامة الجديدة التي يتم تصنيعها في الوقت الحالي هي من صنع خبراء وعلماء إيرانيين”، لافتًا إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأدميرال خانزادي: حوامة إيرانية جديدة ستدخل الخدمة العسكرية العام القادم alansaar.

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