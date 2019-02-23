2019/02/23 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kj9vJiChgPY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسابقة في البصرة لحفظ الخطب الدينية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسابقة في البصرة لحفظ الخطب الدينية #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).