نائب عن البناء: أميركا تمارس ضغوطا فردية وجماعية لعرقلة اقرار قانون اخراج قواتها

2019/02/23 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف البناء فاضل كريم، اليوم السبت، عن ممارسة الولايات المتحدة الأميركية ضغوطا فردية وجماعية على الكتل السياسية لعرقلة اقرار قانون اخرادج القوات

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