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بعد فنزويلا..



امريكا تحرّض مواطني كوبا ونيكاراغوا على حكوماتهم

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بعد فنزويلا..



امريكا تحرّض مواطني كوبا ونيكاراغوا على حكوماتهم

السبت 23 فبراير 2019 - 15:46

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، عن جزء من دور بلاده في الأزمة المحتدمة بفنزويلا، وحرّض في الوقت عينه مواطني كوبا ونيكاراغوا على القيام بما سماه تغييرا سياسيا في بلديهما.

وأعرب بومبيو، الذي شغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) قبل أن يتم تعيينه وزيرا للخارجية، عن أمله في أن يكون ليس فقط شعب فنزويلا، بل ونيكاراغوا وكذلك وكوبا، قد أدرك الحاجة إلى التغيير السياسي في بلدانهم، حسب تعبيره.وأكد في مقابلة مع صحيفة، إلى أن الولايات المتحدة بدورها مستعدة لدعم هذه التغييرات، إذا كانت شعوب هذه الدول تريدها.وزعم بومبيو قائلا:"آمل أن يفهم المواطنون في كل من هذه البلدان أن نير الاستبداد المفروض عليهم يمكن التغلب عليه، وأن فساد هذه الأنظمة يمكن التغلب عليه، وأن الموقف السيئ والظروف المعيشية الصعبة التي يجد هؤلاء الناس أنفسهم فيها اليوم ليست قدرا".وأضاف:"هناك أمل في أن يكون لديهم حياة مختلفة، وأن يستثمروا جهودهم وحسن نواياهم وإنسانيتهم ​​في تحقيق وضع سياسي أفضل في فنزويلا ونيكاراغوا وفي كوبا".وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستساعد هؤلاء الأشخاص في "الحركة نحو الديمقراطية"، أجاب بومبيو: "نعم، قامت إدارة الرئيس ترامب بهذا وستواصل القيام به، ليس فقط في فنزويلا، ولكن بالطبع أيضا في نيكاراغوا وكوبا".انتهى...س ح

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