2019/02/23 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس..



اسبوع من التقلبات استعداداً لمغادرة الشتاء

العراقمنوع

طقس..



اسبوع من التقلبات استعداداً لمغادرة الشتاء

السبت 23 فبراير 2019 - 15:29

صورة إرشيفية

قال المتنبئ الجوي صادق عطية ان فترة من التقلبات تعيشها اجواء مدن البلاد هذا الاسبوع بين سكون ونشاط الرياح السطحية وتقلبات الحرارة وهطول امطار خفيفة الى متوسطة رعدية متفرقة في اماكن عديدة.

وأضاف ان "هذا هو اهم مايميز الطقس حاليا لكوننا نستعد لمغادرة فصل الشتاء والدخول في فترة انتقالية ربيعية تمتاز بكثرة التقلبات الجوية الناتج عن اعادة تشكيل المنظومات الجوية ورحيل بعضها تماما، مما ينتج عنه عدم سيادة منظومة جوية محددة والصراع يستمر بين هذه المنظومات لحين نهاية فصل الربيع (تقريبا منتصف شهر مايس).

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس.. اسبوع من التقلبات استعداداً لمغادرة الشتاء) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس.. اسبوع من التقلبات استعداداً لمغادرة الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).