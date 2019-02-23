تزامنا مع “الولاية 97” الإيرانية.. السعودية تطلق “درع الجزيرة” بمشاركة قطرية!

2019/02/23 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس انطلق تمرين “درع الجزيرة” العسكري المشترك، السبت، في المنطقة الشرقية السعودية بين قوات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يأتي بالتزامن مع مناورات “الولاية 97” الإيرانية في الخليج.وقال قائد المنطقة الشرقية، قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين، اللواء الركن عبد الله القحطاني، “إن جميع القوات جاهزة لبدء تنفيذ التمرين، الذي يعد […]

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