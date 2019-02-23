ماء ذي قار تنوه بدور المنظمات الدولية بدعم مشاريع المياه في المحافظة

2019/02/23 | 16:12

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شبكة اخبار الناصرية:

نوهت دائرة ماء ذي قار بدور المنظمات الدولية في دعم مشاريع مياه الشرب في المحافظة .

وقال مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان منظمة (اليونسيف) التابعة للامم المتحدة وجمعية الصليب الاحمر الدولية ،كانتا ابرز الداعمين لم

شبكة اخبار الناصرية:نوهت دائرة ماء ذي قار بدور المنظمات الدولية في دعم مشاريع مياه الشرب في المحافظة .وقال مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان منظمة (اليونسيف) التابعة للامم المتحدة وجمعية الصليب الاحمر الدولية ،كانتا ابرز الداعمين لمشاريع مياه الشرب في ذي قار .واوضح ان اليونسيف ساهمت بدعم العديد من مشاريع المياه في مدارس المحافظة في الاعوام من 2016 وحتى 2018 ،فضلا عن نيتها تنفيذ مشاريع جديدة في قطاعي الماء والمجاري في العام الحالي .

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