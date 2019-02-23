لماذا لا ينتهي الفساد في العراق!؟

2019/02/23 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عزيز الخزرجي… سُلّم الرّواتب الجديدة (بِلَوية) جديدة: أعلنت رئاسة الوزراء بأنّ سُلّم رواتب الرؤوساء في الحكومة العراقيّة كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان هو 8 مليون دينار من دون الحوافز و المخصصات و النثريات وووووغيرها من المنافذ التي لا تحصى و إلى ما شاء الله لكلّ منهم, و من هنا تُفتح أبواب و نوافذ […]

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