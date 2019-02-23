العيثاوي: الصحراء الغربية تحتاج إلى جهود استثنائية لمسكها والحفاظ على مكتسبات النصر

2019/02/23 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المتحدث باسم عشائر الانبار سفيان العيثاوي، الصحراء الغربية في محافظة الانبار تحتاج إلى جهد استثنائي لمسكها بسبب مساحاتها الشاسعة والكبيرة، وللحفاظ على مكتسبات النصر.وقال العيثاوي، أن “عصابات داعش الإرهابية لن تستطيع بإعمالها الجبانة إثارة طائفة ضد أخرى أو كسب ود عشائر الانبار لان المعادلة اختلفت”، داعيًا “ابناء المحافظة إلى عدم التوغل إلى […]

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