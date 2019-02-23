أبطال أوروبا: أليغري يرى أن يوفنتوس يتمتع بـ

2019/02/23 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر ماسيميليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة لا يزال يحظى بـ "فرص فعلية" لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، على رغم خسارته في ذهاب الدور ثمن النهائي بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.ويستعد يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستضافة فريق العاصمة الإسبانية في مباراة الإياب في آذار/مارس، أملا في قلب خسارة الذهاب والعبور الى الدور المقبل من المسابقة التي يبحث فريق "السيدة العجوز" عن لقبه الأول فيها منذ عام 1996 عندما توج للمرة الثانية.وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي السبت "أمر واحد هو أكيد، في 12 آذار/مارس سنكون مستعدين.وأعتقد أننا نحظى بفرص فعلية للتأهل".وتابع "في 12 آذار/مارس سنكون أمام تحدٍ كبير.سنستعد له بحماسة وبأعلى مستوى من الأدرينالين.ستكون أمسية كبيرة وسنبذل كل ما هو ممكن للعبور"، مؤكدا "علينا الاعتصام بالصمت والعمل".أضاف "للصحف والمشجعين حق الانتقاد عندما نخسر.اللاعبون يتمرنون بشكل جيد.لكن في كرة القدم كما في الحياة، الأمور ليس وردية على الدوام.علينا تحويل تلك الخسارة الى فرصة للنجاح في أمر استثنائي".ويعول يوفنتوس بشكل كبير على أفضل لاعب في العالم خمس مرات رونالدو القادم في صيف عام 2018 من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو، لقيادته نحو لقب قاري يبحث عنه الفريق منذ 23 عاما، على رغم بلوغه المباراة النهائية خمس مرات منذ تتويجه للمرة الأخيرة.وقال أليغري "رونالدو هو أفضل لاعب في العالم ويعكس صفاءه على كامل غرف الملابس.قدم مباراة جيدة في مدريد".

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