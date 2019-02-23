صور.. مهنة

2019/02/23 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو – AAلازالت مهنة "الخواصة" تتحدى الزمن في العاصمة العراقية بغداد، أمام التقدم التكنولوجي، وتراجع رغبة الكثيرين باقتناء منتجات مصنوعة من القصب وسعف النخيل.و قبل ابتكار البلاستيك ومنتجاته، كانت مهنة الخواصة رائجة في العراق، والشرق الأوسط، حيث استخدم فيها القصب وسعف النخيل.كما درجت جميع البيوت في العراق على اقتناء منتجات مهنة الخواصة لما لها من ماض عريق في البلاد، ساعد في ذلك وقوعها على نهري دجلة والفرات وعدد آخر من الأنهار التي يكثر القصب على ضفافها وتزدهر بزراعة النخيل.

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