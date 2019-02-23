2019/02/23 | 16:25

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شمخاني : موقف الامارات ليس منطبقا للموقف السعودي تجاه ايران

بالكامل وهناك مسؤولون اماراتيون يرسلون رسائل تعاون لنا

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