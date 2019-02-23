معلمو الديوانية: تصرفات الأجهزة الأمنية مع المعلمين غير مبررة

2019/02/23 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} وصفت نقابة المعلمين فرع محافظة الديوانية، تصرفات الأجهزة الأمنية في السيطرات الخارجية تجاه المعلمين " بغير المبررة".

وذكرت النقابة لمراسل وكالة {الفرات نيوز} عن" تسجيل تصرفات من بعض منتسبي الأجهزة الأمنية مع المعلمين والمدرسين في السيطرات الخارجية أثناء الدوام الرسمي"، واصفاً إياها" بغير المبررة".وأشار ان" هذه التصرفات جاءت على خلفية تصريح نقيب المعلمين فرع الرصافة الأخير والذي قدم اعتذاره بعدها إلى وزارة الداخلية".انتهى

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