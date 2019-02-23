سلة الجيش السوري ترغب في إقامة معسكر تدريبي ببغداد

2019/02/23 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الاتحاد العراقي لكرة السلة، أنه تلقى طلبًا من نادي الجيش السوري، لإقامة معسكر مغلق في بغداد تحضيرًا لبطولة أندية التي تستضيفها العاصمة العراقية بين 10، و15 مارس/آذار المقبل.

وقال حسين العميدي، رئيس الاتحاد العراقي، في تصريحات صحفية ان: "الاتحاد، وافق على طلب النادي السوري وسنوفر له قاعة للتدريب بشكل يومي، وننتظر تفاصيل حجوزات الطيران لاستقباله بشكل يليق به كفريق زائر".وأضاف "وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد العبيدي وفر للاتحاد سبل نجاح استضافة البطولة وتم الحجز في أفضل الفنادق للشخصيات والحكام، وكذلك للوفود المشاركة".وأشار إلى أن "الاتحاد لن يدخر جهدًا في سبيل نجاح البطولة، وإخراجها بشكل لائق ومميز ويستعيد العراق مكانته رياضيًا في استضافة البطولات الكبرى، لاسيما وأن العراق يمتلك مقومات الاستضافة".يذكر أن 6 أندية ستشارك في بطولة أندية غرب آسيا، وهي بيتروشيمي، وشيميدور من ‏إيران، والجيش السوري وقلدينا الفلسطيني، والهومنتمن اللبناني، والنفط العراقي.انتهى

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