إقليم كوردستان يسلم بغداد وثائق آلاف المفقودين على يد داعش

2019/02/23 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة اتفقت حكومة اقليم كوردستان مع دائرة الطب العدلي في بغداد، على تبادل الوثائق والمعلومات بشأن المواطنين الذين فقدوا إثر هجمات عصابات داعش الارهابي، لكي تعمل دائرة الطب على كشف مصيرهم.وفي إطار هذا الاتفاق، سلمت هيئة التحقيقات وجمع الوثائق ألفاً و561 عينة دم، وألفين و604 وثائق تعود للمفقودين إلى الطب العدلي […]

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