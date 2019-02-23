في الكالتشيو الايطالي.. روما يتطلع لمواصلة صحوته من بوابة فروزينوني

2019/02/23 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود الفريق الإيطالية إلى منافسات الدوري لكرة القدم، بعد خوض بعضها منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويبرز في مباريات اليوم لقاء روما أمام فروسينوني.

ويواجه

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