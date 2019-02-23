2019/02/23 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن تسجيلها نسبة خزين مائي في السدود هي الاعلى منذ ربع قرن في عموم انحاء البلاد، مبينة ان الخزين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: العراق يسجل أعلى خزين مائي منذ ربع قرن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: العراق يسجل أعلى خزين مائي منذ ربع قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).