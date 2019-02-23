معاون قائد حشد الانبار: تم وضع خطة امنية شاملة لتامين المناطق الرخوة بالمحافظة

2019/02/23 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغدير - خاصوقال البيلاوي ان قيادة العمليات المشتركة وضع خطة امنية شاملة لتامين المناطق الرخوة بالمحافظة بالتنسيق مع قيادة الشرطة والجيش بالتعاون مع قيادة عمليات الانبار والجزيرة . واضاف ان الانبار تجاور ثلاث دول هي سوريا والاردن والسعودية امتداداً الى محافظة الموصل وهو ما يحتاج الى تغطية امنية وجهود كبيرة .مطالباً رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بزيادة ودعم القوات المسلحة والحشد الشعبي في المحافظة ليتمكن من مسك الارض بصورة تامة .

انتهى ع.س

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