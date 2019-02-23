الفتح يكشف عن إكمال الكابينة الوزارية

2019/02/23 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم، السبت، ان تحالفي الفتح وسائرون وصلا الى مراحل شبه نهائية بشأن الاتفاق على إكمال الكابينة الوزارية، مشيرا إلى ان دخول تحالف المحور الوطني على خط الحوار يسهم في انهاء الأزمة.وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “تحالفي الفتح وسائرون وصلا عبر اجتماعات اللجان التفاوضية الى تفاهمات شبه ...

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