العثور على كدس عتاد لداعش في الموصل

2019/02/23 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عثرت قوات الحشد الشعبي، السبت، على كدس عتاد تابع لتنظيم داعش في الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (23 شباط 2019) ان “قوة من المهمات الخاصة التابعة للواء 14 في الحشد الشعبي عثرت على كدس عتاد ثقيل من عيار 120 و 81 (هاون) في مشروع ماء الأيسر […]

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