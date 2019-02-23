2019/02/23 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تعمل على دعم وإسناد عصابات داعش الإجرامية ونقلها من الأراضي السورية إلى العراقية في سبيل وجود ما يبرر تواجدها في البلاد.وقال كريم في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “هناك اتفاق رسمي بين الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان العراقي لتكريس الجهود نحو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الفتح: أمريكا تدعم داعش وتنقلهم من سوريا إلى العراق حتى تبرر تواجدها في البلاد alansaar.

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