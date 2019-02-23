2019/02/23 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت وحدات الجيش السوري ،السبت، عملية نوعية على تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري ان ” وحدة من الجيش وجهت رمايات نارية مركزة على تحرك لمجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم “جبهة النصرة” في أطراف قرية معركبة بريف حماة الشمالي”.وأضاف أن “الرمايات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تنفذ رمايات نارية مركزة على تحرك مجموعات إرهابية في ريف حماة alansaar.

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