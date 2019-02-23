2019/02/23 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تمكن الجيش السوري, من تنفيذ عملية نوعية على تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي, وذلك رداً على خروقاتها المتواصلة اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.وذكرت وكالة أنباء “سانا” السورية الرسمية في خبر أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “وحدة من الجيش استهدفت تحركاً لمجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم “جبهة النصرة” في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).