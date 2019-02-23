صور .. إقليم كوردستان يعلن تحرير 11 طفلا ايزيديا من قبضة داعش في

2019/02/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن حسين القائيدي مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك يوم السبت عن تحرير 11 طفلا ايزيديا من قبضة تنظيم داعش في منطقة "باغوز" السورية.

وقال القائيدي في بيان اليوم انه "قد تم تحرير (11) طفلا ايزيديا مختطفا مساء امس الجمعة 22-02-2019 وذلك خلال عمليات التحرير القائمة في مناطق باغوز السورية".

وأضاف ان "هؤلاء الاطفال تم اختطافهم في الثالث من اغسطس / اب 2014 في قضاء شنكال وقام تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بقتل عوائلهم وتدريب هؤلاء الاطفال في معسكراتهم وتغيير افكارهم ودينهم".

وتابع القائيدي ان "اولئك الاطفال الان في البيت الايزيدي في سوريا وسيتم إرسالهم الى ذويهم بأسرع وقت"، مؤكدا ان "المكتب يتابع عملية التحرير ويأمل ان يتم تحرير مجموعات اخرى في قادم الايام".

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