إبعاد اللاعبين امجد كلف ومصطفى جودة عن صفوف الانيق

2019/02/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر الجهاز الفني للفريق الطلابي ابعاد اللاعبين امجد كلف ومصطفى جودة عن صفوف الانيق لأسباب انضباطية.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان اليوم السبت، ان قرار الجهاز الفني للفريق بإبعاد اللاعبين جاء بعد تغيبهما عن التدريبات لأكثر من مرة.



وبالتالي قرر الجهاز الفني ابعادها عن صفوف الفريق لأسباب انضباطية الى إشعار اخر.

يشار الى ان فريق الطلبة يواصل تحضيراته للمباراة المرتقبة امام فريق الحسين ضمن الجولة التاسعة عشر لدوري الكرة الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.

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