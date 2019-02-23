مصرع وإصابة 50 عاملاً بحادث في منجم شمالي الصين

2019/02/23 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيللقي 20 عاملًا مصرعهم، السبت، جراء حادثة تعرضت لها مركبة كانت تقلهم داخل منجم للتعدين، شمالي الصين.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، أن الحادث أسفر عن إصابة 30 شخصا آخرين.وأضافت أن الحادث (لم تحدد طبيعته) وقع أثناء نقل العمال تحت سطح الأرض في مركبة داخل المنجم المملوك لشركة "يوجيمكين بانر يين مين مينج" للتعدين.وأوضحت أن المصابين يخضعون حاليا للعلاج في مستشفى محلي.وذكرت أن الحادث نجم عن عطل في مكابح المركبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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