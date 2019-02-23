2019/02/23 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، ان الرئيس برهم صالح سيشارك في مؤتمر القمة العربية الأوروبية المزمع عقده غداً الأحد في مدينة شرم الشيخ، فيما سيتوجه بعدها الى فرنسا.

وذكر المتحدث باسم رئيس الجمهورية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئيس سيلتقي على هامش فعاليات المؤتمر بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك”.

وأشار إلى ان “العراق سيشارك في محاور المؤتمر التي تتضمن تعزيز العلاقات العربية الأوروبية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والتعددية والهجرة، فضلاً عن الوضع فى المنطقة وسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية”.

وأوضح الفيلي، ان “صالح سيتوجه بعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية في مصر الى فرنسا في زيارة عمل تستغرق يومين بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كما من المؤمل أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الفرنسيين واعضاء مجلس الشيوخ”.

وأكد المتحدث الرسمي، ان “مشاركة الرئيس في اعمال المؤتمر وزيارته الى فرنسا تأتي لتفعيل وتعزيز دور العراق على الصعيدين العربي والدولي، وإنطلاقا من توجهات رئيس الجمهورية والحكومة العراقية في ضرورة انفتاح العراق على اشقائه واصدقائه وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يشارك في مؤتمر القمة العربية الأوروبية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يشارك في مؤتمر القمة العربية الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).