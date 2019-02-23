قائد القوة الجوية يفوز برئاسة نادي القوة الجوية والكعبي نائباً له

2019/02/23 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد فاز قائد القوة الجوية برئاسة نادي القوة الجوية الرياضي، فيما فاز النائب الاول لرئيس البرلمان بمنصب نائب رئيس النادي.

وذكر مصدر رياضي لـ”النور نيوز”، ان “انتخابات الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية التي جرت في قاعة العلوية ببغداد، اليوم، اسفرت عن فوز قائد القوة الجوية الفريق الركن الطيار انور حمه امين باعلى الأصوات تلاه النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي”.

وأشار الى انه “فاز بعضوية الهيئة الادارية للنادي (هيثم كاظم، وسمير كاظم ، وجاسم كاطع ، ورشا طالب)”.

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