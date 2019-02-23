الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

2019/02/23 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة مصرية معاقبة الممثل طارق النهري وتسعة آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

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