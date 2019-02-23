بالصور..تشييع مغدوري النجف

2019/02/23 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شيعت القوات الامنية والاهالي في مدينة الفلوجة الشهداء المغدورين من ناحية العباسية بمحافظة النجف الذي استشهدوا اليوم السبت، في بحيرة الثرثار على ايدي عصابات داعش الإرهابية.

وذكر مصدر امني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} انه" تم اجراء اللازم وتسليم جثامين الشهداء الى ذويهم من قسم الطب العدلي في الرمادي بإشراف مدير عام دائرة صحة الأنبار".وكانت {الفرات نيوز} قد نشرت في وقت سابق من هذا اليوم، اسماء الشهداء المغدورين والذين تم استلامهم من قبل مستشفى الفلوجة العام الأنبار وهم كل من:-1-عقيل حمزه سنوس...



العمر٢٥...2-سلمان حمزه اسماعيل ...العمر ٢٣ ..3-امير عدنان حمزه ..العمر ٢٣ 4-خضير عباس حسين..



العمر ٢٦..5-فاضل ضاري سلمان العمر ٢٨..بواسطة: حيدر حسين الاسدي

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