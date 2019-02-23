2019/02/23 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم، "أعلن في باريس عن خمس تظاهرات، ثلاث منها بشكل تجمعات، أما المسيرتان الأخريان اللتان سميتا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "تسونامي أصفر" و"كلنا في الشانزيليزيه لا نتراجع عن شيء"، فانطلقتا من قوس النصر ظهر اليوم السبت وتحديداً عند الساعة 12:00 و13:00 على التوالي وتنتهيان عند الساعة 17:00 في ساحة تروكاديرو".من جهتها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية بشأن الأرقام التي تنشرها، إن حجم التظاهرات تراجع في الاسابيع الأربعة الأخيرة.وأعلن أربعة آلاف شخص من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس الجمعة عبر فيسبوك عن نيتهم المشاركة في هذه التجمعات، وقال أكثر من 18 ألفا آخرين إنهم "مهتمون" بها.يشار إلى أن 41 ألف شخص تظاهروا في فرنسا السبت الماضي، مقابل 282 ألفا في 17 تشرين الثاني يوم للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية، بحسب بيانات رسمية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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