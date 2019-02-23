البصرة.. إيقاف عمل محطة ماء

2019/02/23 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان مقتضب حصل عليه موقع "الغدير"، انه" سيتم ايقاف المشروع حتى ساعات متأخرة من يوم غدا".

وأشار بيان المديرية، إلى أن" اغلب مناطق مركز المحافظة ستتأثر بهذا الايقاف".

انتهى..م.ر

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