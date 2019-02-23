نائب الرئيس روحاني: واشنطن تستهدفنا بانهيار اقتصادي شامل

2019/02/23 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، السبت، النخب الأكاديمية والمثقفين إلى مساعدة الحكومة لتجاوز العقوبات الاميركية المفروضة ضد بلاده، ووصف الأوضاع في ايران بـ“الصعبة والخطيرة“.وقال جهانغيري، في كلمة له ألقاها بالعاصمة طهران؛ بمناسبة الذكرى السنوية المئة لتأسيس جامعة الخوارزمي ، تابعها “ناس” اليوم السبت، (23 شباط 2019) : ”الأوضاع في […]

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