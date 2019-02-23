مصدر يمني: التحالف السعودي يزود عددا من قطاع الطرق بالمال والسلاح في حجة

2019/02/23 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف مصدر يمني ،السبت، عن قيام التحالف السعودي الإماراتي بتزويد عددا من قطاع الطرق بالمال والسلاح في مديرية كشر بحجة.وقال المصدر ان ” التحالف السعودي الإماراتي أمد عددا من قطاع الطرق في حجور كشر بالمال والسلاح عبر إنزال جوي مظلي في محاولة منه لفتح جبهة في المديرية والسيطرة عليها ولكنه فشل”.وأضاف ان […]

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