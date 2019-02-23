2019/02/23 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ،السبت، عملية عسكرية نوعية شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة.وقال مصدر عسكري ان “الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية في منطقة العبيسة شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة”، مؤكدا مقتل القيادي البارز للتحالف خالد أحمد النمشة الذي يلقب “باقزل” ويعد أحد كبار قادة عصابة قطع الطريق في العبيسة”.وأضاف إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تقتل قياديين بارزيين في التحالف السعودي في حجة alansaar.

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