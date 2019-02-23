2019/02/23 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبهذه الخطوة تقترب شركة الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، من تحقيق هدفها وهو إطلاق رحلات سياحية للفضاء.

وقد انضمت، بث موسيز، كبيرة معلمي رواد الفضاء في الشركة، التي ستدرب السائحين في المستقبل إلى الطيارين على متن "سبيس شيب تو في.إس.إس يونيتي" لتقييم التجربة والمقصورة.

وكانت الطائرة قد انطلقت الطائرة "وايت نايت 2"، من قاعدة موهافي الجوية في كاليفورنيا، صباح اليوم، لتترك المركبة المأهولة "سبيس شيب تو" على ارتفاع نحو 44 ألف قدم، ثم واصلت المركبة التحليق حتى بلغت مستوى 290 ألف قدم فوق الأرض.

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول أول رحلة سياحية إلى الفضاء ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول أول رحلة سياحية إلى الفضاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).