2019/02/23 | 17:37

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الرئيس السوداني يعلن عن تعيين وزير الدفاع ابن عوف نائباً له بدلا من بكري حسن صالح

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الرئيس السوداني يعلن عن تعيين وزير الدفاع ابن عوف نائباً له بدلا من بكري حسن صالح

السبت 23 فبراير 2019 - 17:06

الرئيس السوداني يعلن عن تعيين وزير الدفاع ابن عوف نائباً له بدلا من بكري حسن صالح

الرئيس السوداني يعلن عن تعيين وزير الدفاع ابن عوف نائباً له بدلا من بكري حسن صالح

يتبع ..

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